Video: Paliza niega haya un plan para permitir entrada de haitianos

El ministro Administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, negó que desde el Gobierno dominicano haya un plan para permitir la entrada de haitianos, como denunció el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez. Detalles a las 2pm en Noticentro.