VIDEO: Paliza advierte Abinader será implacable con la corrupción

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza reusó opinar antes de las investigaciones sobre el caso supuesto caso de corrupción denunciado en el Ministerio de Salud, pero advierte a los que cometen delitos en el Estado. Los detalles en la emisión estelar de #Noticentro a las 8: 00 P.M. #Corrupción