VIDEO: Organizaciones e instituciones sociales y ambientales constituyen La Coalición Ambiental del Este

Preocupados por el deterioro del medio ambiente y los recursos ecosistémicos de la región este del país un conjunto de organizaciones e instituciones ambientales de esta zona encabezados por Macorís Verde, El Grupo Ecológico Quisqueya, El Centro Conservacionista Mesopotamia, La Fundación Ambiente y Salud ( Roseba), La Fundación Bienestar Social y Solidario entre otras organizaciones y personalidades dejaron constituida La Coalición Ambiental del Este. Amplíe esta y otras noticias en el link de nuestra biografía. #Medioambiente #GrupoEcológico #Noticentro