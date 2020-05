VIDEO: OMSA inicia operaciones con protocolo de seguridad

View this post on Instagram

Este miércoles iniciaron de manera ágil y ordenada las operaciones para abordar los autobuses de la OMSA. La población hasta el momento acató el llamado al uso obligatorio de la mascarilla y el respeto al distanciamiento social, tanto en las paradas como dentro de los autobuses. #Noticentro #TelecentroCanal13 #Covidianidad #OMSA