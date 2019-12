VIDEO: Obras Públicas refuerza patrullaje por festividades de fin de año y Año Nuevo

View this post on Instagram

El Ministerio de Obras Públicas a través de la Comisión Militar y Policial dispuso el reforzamiento de las patrullas en las carreteras de todo el país, seguridad en los peajes y en las principales plazas comerciales del Gran Santo Domingo, durante las festividades de Fin de Año y Año Nuevo. #NoticentroFinDeSemana