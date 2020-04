VIDEO: Obras Públicas inicia intervención en vertedero de Duquesa afectado incendio

View this post on Instagram

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ingeniero Ramón Pepin, informó que esa institución está interviniendo el vertedero de Duquesa afectado por un incendio que inició la tarde de hoy, atendiendo a las instrucciones dadas por el presidente Danilo Medina. Dijo que se dispuso de vehículos pesados y camiones de agua para proceder de inmediato a su intervención para sofocar el fuego lo antes posible. #Noticentro #Vertedero #Incendio #Duquesa