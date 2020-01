VIDEO: Obras Públicas acondiciona entrada de Higüey y entorno de la Basílica previo a Día de la Altagracia

View this post on Instagram

Obras Públicas acondiciona entrada de Higüey y entorno de la Basílica previo a Día de la Altagracia El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) acondiciona la entrada de Higüey y los alrededores de la Basílica con trabajos de bacheo, asfalto, limpieza y gestión social previa a la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia.