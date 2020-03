VIDEO: Navarro designado jefe de campaña de Margarita Cedeño

View this post on Instagram

El dirigente del PLD Andrés Navarro fue designado como jefe de campaña de la vicepresidenta, Margarita Cedeño. Navarro hizo el anuncio al dar a conocer la agenda de actividades del candidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo. #Noticentro #PLD #AndrésNavarro #RDDECIDE2020 #Elecciones2020