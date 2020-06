Video: MSP desmantela laboratorio clandestino de Clerén en Santiago

View this post on Instagram

El Ministerio de Salud Pública allanó una fábrica clandestina, ubicada en el sector María Trinidad de del municipio Navarrete, dedicada a la fábrica de Clerén y otras bebidas adulteradas. Entre los equipos incautados y posteriormente destruidos, había 15 tanques llenos del referido líquido, cinco tanques vacíos y uno utilizado para la elaboración del alcohol. Más en el enlace de la biografía. #TelecentroCanal13 #SaludPública #NoticentroFinDeSemana