VIDEO: Matan hombre de varias estocadas en La Romana

Un hombre fue encontrado muerto de varias estocadas, que se las ocasionaron desconocidos hasta el momento, en un hecho registrado en la calle 26 de enero callejón 13 de La Romana. Detalles de la información a las 2pm en Noticentro. #Noticentro #Muerto #LaRomana #Hallazgo #Estocadas