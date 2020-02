View this post on Instagram

En el marco del 176 aniversario de la Independencia Nacional, el Ministerio de Defensa y la Gran Logia de la República Dominicana depositaron en el Altar de la Patria el Trabuco de Mella, que representa el disparado la noche del 27 de febrero de 1844. Previo, la Masonería y el Ministerio de Defensa realizaron una ofrenda floral en la Puerta de la Misericordia. #Noticentro #AltarPatria #IndependenciaNacional #27Febrero #Trabucazo #Rendición2020