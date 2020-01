VIDEO: Madre de joven asesinado en Cotuí pide justicia

View this post on Instagram

La madre de un joven de 21 años encontrado muerto con varios impactos de balas dentro de su residencia en Cotuí, pide ayuda de las autoridades para dar con el paradero de los responsables. María Isabel Manzueta, madre de Anderson Sosa, hallado con varios impactos de bala en su cuerpo, expresó que su hijo no tenía problemas con nadie, por lo que pide que el hecho sea investigado. #Noticentro #Asesinato #Cotuí #Justicia #MP