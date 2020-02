VIDEO: Luis de León responsabiliza a la oposición de suspensión de elecciones

View this post on Instagram

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Luis De León, asegura qué hay un plan de la oposición contra el país porque iban a perder las elecciones el pasado 16 de febrero. Te ampliamos los detalles hoy a las 2pm en Noticentro. #Noticentro #JCE #EleccionesMunicipales #RDDECIDE2020 #PLD