VIDEO: Llega nuevo grupo de 50 médicos más traídos por Gonzalo Castillo desde Cuba

SANTO DOMINGO, R.D.- En estos momentos tan difíciles a causa del coronavirus, el anhelo más grande de 50 médicos dominicanos varados en Cuba era poder regresar a su país, y la tarde de este lunes ese deseo fue convertido en realidad, gracias a la solidaridad del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, quien dispuso que seis aeronaves de su empresa privada Helidosa los retornara al país.

El grupo de 50 galenos, que había solicitado ayuda vía las redes sociales y mediante una carta dirigida al candidato presidencial, regresó la tarde de este lunes en 6 aeronaves privadas de Helidosa Aviation Group que aterrizaron en el aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, en el Higüero. Fueron recibidos por Gonzalo Alexander Castillo, presidente de esta empresa.

Inmediatamente el candidato Gonzalo Castillo supo de la situación que atravesaban los galenos, asumió la responsabilidad de traerlos a suelo dominicano. “Enviaré 6 aeronaves de Helidosa para traer los 50 médicos varados en Cuba, este lunes. Ellos quieren estar en su hogar y los dominicanos queremos que nuestros médicos se integren a la heroica misión de salvar vidas. Son 177 médicos repatriados en 25 días. Vamo’ arriba. ¡A trabajar!”, publicó el candidato presidencial en sus redes sociales.

En el recibimiento de los médicos, el presidente de Helidosa, Gonzalo Alexander Castillo, expuso que “nosotros estamos atendiendo el llamado de nuestros compatriotas dominicanos que estaban en Cuba. Inmediatamente nuestro socio accionista fundador, Gonzalo Castillo, dispuso que se enviaran 6 aeronaves para buscarlos especialmente en estos momentos donde nosotros necesitamos a todos nuestros médicos en nuestro país. Pero además, atendiendo que estas personas querían estar cerca de sus familias, en casa, en estos momentos de crisis que vive el mundo por la pandemia del COVID-19”.

El grupo de 50 médicos se encontraban realizando especialidades en Cuba y se pusieron a disposición de las autoridades sanitarias de República Dominicana para unirse en la noble tarea de combatir el COVID-19.

“Teníamos la necesidad y la inquietud debido a que nuestra Facultades y nuestras Residencias estaban paradas debido a la condición sanitaria. En mi caso particular, no estaba asistiendo al hospital, estaba recluido en la casa, haciendo gastos, pagando renta, alimentación, entonces por eso fue que nos motivamos a que ya había el grupo anterior y vimos la iniciativa de esta empresa y de su presidente de repatriar dominicanos, que quizás de una u otra manera, no podían venir a nuestro país; pero sí estábamos ansiosos y deseosos de regresar”, explicó Elvin Álvarez tan pronto bajó del avión.

De igual manera se expresó Ninevet Vargas, quien dijo: ”me siento muy contenta, un poco cansada por el viaje, pero muy contenta al fin de estar aquí y realmente muchas gracias a Gonzalo por habernos dado la oportunidad de retornar a casa sanos y salvos en esta situación tan grave del coronavirus”.

En la comunicación que digirieron al candidato, los médicos expresaron: “en la actual crisis, usted ha desempeñado un papel admirable, contribuyendo al

combate del nuevo coronavirus mediante la donación de pruebas de detección, fumigación, recursos económicos a distintas organizaciones sin fines de lucro, poniendo a disposición del bienestar público los recursos de su empresa Helidosa para la repatriación de los dominicanos que claman por ayuda para retornar al país”.

Los galenos, quienes llegaron con mascarillas, fueron sometidos inmediatamente a medición de la temperatura corporal por un personal médico del Ministerio de Salud Pública. Cumplirán el protocolo correspondiente para estos casos, acorde a lo establecido por las autoridades competentes.

Se recuerda que el pasado 24 de marzo, Gonzalo Castillo recibió a 126 estudiantes dominicanos que se encontraban cursando maestrías y especialidades médicas en Cuba y que solicitaron ayuda para regresar a su patria ante la crisis que vive el mundo por el coronavirus. Llegaron por el aeropuerto Joaquín Balaguer de El Higüero en cuatro aeronaves que fueron aportadas por Gonzalo Castillo, a través de Helidosa.

Igualmente, la tarde del pasado viernes 17 de abril, Gonzalo Castillo trajo procedentes de El Salvador, a los basquetbolistas Leandro Cabrera y Pascual Medrano. Junto a ellos, Gonzalo Castillo también trajo en el mismo vuelo a la doctora Diana Carolina Galán Fernández y a la pastora evangélica Fior Maritza Reyes Jiménez.

Además, el lunes 13 de abril, tras ver videos publicados en las redes sociales donde los campeones mundiales de boxeo Jeison Rosario y Alberto Puello, les solicitaban ayuda para regresar al país, Gonzalo Castillo, se solidarizó con ellos y dispuso que una aeronave privada de Helidosa los retornara a nuestra patria.

Igualmente, el pasado Viernes Santo 10 de abril, Gonzalo Castillo también regresó al país a la integrante de la Selección Nacional Femenina de Voleibol, Gina Mambrú.