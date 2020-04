video: Leonel pide Fiscalía Electoral investigar responsables de 21 faltas señaladas en informe OEA

View this post on Instagram

El expresidente Leonel Fernández planteó que la recién creada Fiscalía Electoral debería de oficio investigar a los responsables de que se produjesen 21 fallas en el sistema de votación automatizada que se documentan en el informe de la auditoria efectuada por la Organización de Estados Americanos (OEA). #Noticentro #OEA #JCE #VotoAutomatizado