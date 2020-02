View this post on Instagram

El expresidente Leonel Fernández dijo hoy que es imposible unir las elecciones municipales con las presidenciales, porque constitucionalmente está prohibido. Descartó el voto automatizado porque según éste, está demostrado que fue un fracaso. #Noticentro @leonelfernandez #JCE #EleccionesMunicipales #RDDECIDE2020