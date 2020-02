VIDEO: Leonel exhorta a votar masivamente por Fuerza del Pueblo y aliados este domingo

View this post on Instagram

Leonel exhorta a votar masivamente por Fuerza del Pueblo y aliados este domingo En un video de 54 segundos divulgado en las redes sociales este jueves, el presidente de La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, exhortó a la ciudadanía a votar masivamente este domingo 16 de febrero en las elecciones municipales por los candidatos de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados. Detalles a las 8 por Telecentro canal 13 #RDDecide2020 #EleccionesFebrero2020