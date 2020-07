Video: Junta Electoral del DN suspende servicios de entrega de actas

View this post on Instagram

La Junta Electoral del Distrito Nacional suspendió los servicios de entrega de actas, hasta tanto sea concluido el conteo de los votos de las distintas juntas de la demarcación que presentan problemas. Todos los detalles de la información a la 2PM en la primera emisión de Noticentro. #TelecentroCanal13 #JEDN #ConteoVotos #JCE