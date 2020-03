VIDEO: Jóvenes se retiran de diálogo del CES; aseguran no le dieron voz ni voto

View this post on Instagram

Una representación de los jóvenes que organizaron las manifestaciones en la Plaza de la Bandera, quienes fueron convocados al diálogo organizado por el Consejo Económico Social (CES), informaron este viernes que se retiran del mismo, puesto que, según indicaron, solo estuvieron en calidad de observadores, “no nos dieron voz ni voto”. #Noticentro #Diálogo #CES #Jovenes #Movimiento