Video: JCE informa 121,025 boletas de la circunscripción 3 del exterior están impresas en un 100%

View this post on Instagram

La Junta Central Electoral (JCE) supervisó este jueves los trabajos de impresión de las boletas de las elecciones del 5 de julio que realiza la Editora Tele-3 e informó que, hasta la fecha, se han impreso en un 100% las boletas de la circunscripción 3 del exterior, para un total de 121,025 de boletas impresas. En tal sentido, el Director del Voto en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme, expresó que al ritmo que van avanzando los trabajos se prevé que para la semana próxima se estará a buen tiempo de tener todas las boletas impresas, para fines de ser embaladas y enviadas al exterior a partir del día 25 de junio. #Noticentro #TelecentroCanal13 #RDDECIDE2020 #JCE