VIDEO: JCE fija para 15 de marzo elecciones extraordinarias municipales

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), encabezado por su presidente Julio César Castaños Guzmán, dictó este lunes la proclama de elecciones rxtraordinarias municipales del 15 de marzo de 2020, en las cuales serán utilizadas boletas físicas en todos los Colegios Electorales. Detalles a las 8 por Telecentro canal 13