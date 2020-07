Video: JCE entrega certificados de ganadores a Luis Abinader y Raquel Peña

View this post on Instagram

La Junta Central Electoral electoral entrega este miércoles los certificados de Elección a los candidatos electos Luis Abinader Corona como Presidente Constitucional de la República y Raquel Peña Rodríguez, como Vicepresidenta, de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. #Noticentro #TelecentroCanal13 #JCE #Certificados