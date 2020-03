VIDEO: JCE dice montaje de elecciones municipales está casi listo

View this post on Instagram

La Junta Central Electoral (JCE) informó este martes que el montaje de las elecciones del 15 de marzo está casi listo, y que sólo le quedan concluir con la entrega de las valijas que contienen las boletas electorales, y demás utensilios. #Noticentro #JCE #Valijas #RDDECIDE2020 #Elecciones2020