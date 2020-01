VIDEO: JCE dice están a espera del TSE para imprimir boletas electorales

View this post on Instagram

Presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, sostuvo este lunes que el pleno de ese organismo decidirá hoy sobre la impresión de boletas y que están a la espera del Tribunal Superior Administrativo, en torno al orden de votación de los partidos. Te ampliamos a las 2pm en Noticentro. #Noticentro #JCE #TSA #Boletas #Elecciones