VIDEO: Investigan hombre de 50 años en Moca con todos los síntomas del covid-19

El director Provincial de Salud Pública en Espaillat, Domingo Pérez confirmó un posible caso de Coronavirus en Moca. Se trata de un dominicano mayor de 50 años que posee la mayoría de los sìntomad covid 19, según personal de 911. Accede al link de la bio y amplía más datos de la información. #Noticentro #Coronavirus #Moca #Contagio #911