VIDEO: Imponen un año de coerción a acusado de asesinar a niña de 4 años

Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago dicto un año de prisión preventiva como medida de coerción contra uno de los presuntos asesinos de la pequeña Yaneisy Rodríguez, de 4 años de edad, ocurrido la semana pasada en Barranca del municipio Sabana Iglesia.

El imputado es Franklin Fernández Cruz (Guile), quien de acuerdo a la decisión de la magistrada Iris Sugelly Borges Santana, deberá cumplir la sentencia en la cárcel pública del Kilómetro 15 de Azua.

Alias Guile, de 31 años, señaló que el menor cuyo nombre se omite por razones de ley, y a quien el pasado viernes la segunda sala del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago dictó 60 días como medida de cautelar, fue quien le llevó a su casa a la infante de cuatro años ya fallecida, y que él intento abusar de ella en estado de embriaguez.

“Intenté penetrarla, pero no me entró. Yo estaba borracho cuando él me la llevó”, dijo el acusado.