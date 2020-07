Video: Hombre arriesga vida de su hijo para tomarle una foto en un gran acantilado

View this post on Instagram

VIRAL Un hombre sostiene a un niño de un gran acantilado, arriesgando su vida, para tomar fotos, en Beijing, China. El padre y cinco niños pequeños cruzaron la barrera de seguridad por el camino de la montaña y dejaron a su hijo pequeño colgando en el aire para tomar una foto. En el video se observa a otra familia sentarse a la orilla del acantilado, en las imágenes captadas por la cámara de un grupo de turistas que visitaban la ventosa carretera de montaña, conocida como Hongjing Road, en el distrito Fangshan de Beijing en China. #Noticentro #TelecentroCanal13 #Viral #China