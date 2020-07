View this post on Instagram

El expresidente Hipólito Mejía acudió la mañana de este jueves al Palacio Nacional, para reunirse con el presidente Danilo Medina. Aún se desconocen del motivo de la visita del exmandatario a la casa de Gobierno. #Noticentro #TelecentroCanal13 #HipólitoMejía #PalacioNacional