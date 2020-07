Video: Gremios de Enfermería solicitan cierre de colmadones

View this post on Instagram

El Sindicato Nacional de Enfermería hace un llamado a las autoridades, para que de manera urgente, cierren todos los Colmadones y centro de bebidas donde haya aglomeraciones de personas, para evitar contagio masivo del COVID-19. Más de la información a las 2pm en Noticentro. #Noticentro #TelecentroCanal13 #GremiosEnfermería #Covid19