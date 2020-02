VIDEO: Gonzalo Castillo asegura dirigir el país es algo serio y por eso el pueblo lo elegirá

View this post on Instagram

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró este martes que administrar este país es algo muy serio y esta nación no puede estar en las manos de quien no tiene nada que exhibir, y por eso, está convencido de que el pueblo dominicano, que es muy sabio, sabrá a quién escoger, “y desde ya, eligió a ese capitán para los próximos cuatro años, y ese es Gonzalo Castillo”. El candidato presidencial destacó que el presidente Danilo Medina ha hecho una grandiosa obra, “pero para relevar a ese titán, a ese gigante de Danilo Medina, se necesita un capitán experimentado, que tenga experiencia y éxito en el sector privado y público, y yo soy ese capitán”. Castillo expuso que él tiene la experiencia y el perfil de éxito, y por eso, representa ese hombre que estará dedicado completamente a su pueblo para que en los próximos cuatro años continúe la prosperidad y el bienestar en los hogares dominicanos. “Administrar este país es algo muy serio, y no se puede poner al frente del país a un inexperto que no tiene nada que exhibir. Por el contrario, el pueblo dominicano, que es sabio sabrá a quién elegir, y ese capitán para los próximos cuatro años, 2020-2024, es Gonzalo Castillo”, expresó. #RDDecide2020 #DRDebate #EleccionesMunicipales2020 Detalles a las 8 por Telecentro, canal 13