VIDEO: Golpean a exdiputado «el Querido» en un supermercado

Cámara de seguridad captó el momento en el que le propinaron un golpe con el puño cerrado al exdiputado de Puerto Plata por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alfonso Crisóstomo alias “el Querido”, dentro de un supermercado. Crisóstomo estaba haciendo la fila para pagar en una tienda cuando fue embestido por sorpresa por un hombre que estaba a los alrededores del área de caja. Amplía los detalles en el enlace de la bio. #Noticentro #Puñetazo #ElQuerido #Incidente