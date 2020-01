VIDEO: Gobierno entrega 482 títulos definitivos a parceleros y dueños de solares en Barahona

View this post on Instagram

El presidente Danilo Medina, encabezo la tarde de este miércoles, la entrega de 482 títulos definitivos a Parceleros y dueños de Solares de los sectores, El Erizal, Barrio Viejo, Nuevo y el Cacique, del municipio de Vicente Noble provincia Barahona, dentro de una superficie de 505 mil metros cuadrados. Entra a enlace de nuestra biografía y amplía la información. #Noticentro #Parceleros #Barahona #Títulos #DaniloMedina