VIDEO: Gobierno brindará auxilio a productores región Este

El Gobierno a través del Ministerio de Agricultura brindará auxilio a los productores agrícolas y pecuarios de la zona Este del país mediante facilidades de créditos, mejoramiento genético, obras de infraestructuras y otras medidas que buscan impulsar y garantizar la producción agropecuaria de esa demarcación. Amplíe esta y otras noticias en el link de nuestra biografía. #Noticentro #Agricultura #Agropecuaria