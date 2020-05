VIDEO: Gobernador del Banco Central explica alza del dólar

View this post on Instagram

El gobernado del Banco Central, Héctor Valdez Albizus, atribuye el alza del dólar a la reducción significativa de la circulación de la moneda debido a la crisis global que ha generado el Covid-19, reduciendo asi, los ingresos por Turismo, Zonas Francas y las Remesas. Todos los detalles hoy a las 2pm en nuestra primera emisión. #Noticentro #TelecentroCanal13 #BancoCentral #Dólar