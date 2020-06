VIDEO: Fuerza del Pueblo pide a la JCE reestructurar departamento informático

View this post on Instagram

El delegado político del Partido Fuerza Del Pueblo, José Manuel Hernández Peguero, anuncia que acudirán a la justicia, a los fines de obligar a la Junta Central Electoral, la reestructuración del departamento de informática. #Noticentro #JCE #RDDECIDE2020 #EleccionesPresidenciales