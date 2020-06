Video: Fuerza del Pueblo pide a Gonzalo pruebas de patrimonio

View this post on Instagram

La Fuerza del Pueblo volvió hoy nuevamente a solicitar al candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, explicar el origen de su patrimonio. La denuncia fue hecha en rueda de prensa por la candidata vicepresidencial, Sergia Elena de Séliman, quien amenaza con acudir a la justicia sino hay respuesta de Castillo. Detalles a las 2pm en Noticentro. #TelecentroCanal13 #RDDECIDE2020 #EleccionesPresidenciales