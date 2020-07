View this post on Instagram

El opositor Partido Fuerza del Pueblo hace 12 recomendaciones a las autoridades para enfrentar el avance del COVID19. Entre esas medidas están reformar el confinamiento mediante modalidad local, de conformidad con la situación epidemiologicas. Más de la información a las 2pm en la primera emisión de Noticentro. #TelecentroCanal13 #FuerzaDelPueblo #Covid19 #Recomendaciones