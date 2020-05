Video: Fuerza del Pueblo acusa a la JCE de actuar con lentitud en protocolo

View this post on Instagram

El delegado técnico del Partido Fuerza del Pueblo, José Manuel Hernández Peguero acusó a la Junta Central Electoral de actuar con lentitud en la definición del prorocolo sanitario para el voto de unos 600 mil dominicanos en el exterior. También cuestiona al Pleno del Órgano Rector de Comicios por no tramitar a la Fiscalia Especializada en Persecución de Delitos Electorales supuestas violaciones del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo al toque de queda y a las leyes de partidos y régimen electoral. #Noticentro #TelecentroCanal13 #JCE #PLD