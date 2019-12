Video: Firma encuestadora proyecta a Luis Abinader por encima de Gonzalo y Leonel

View this post on Instagram

La firma encuestadora ABC Marketing dio a conocer este martes una encuesta sobre las proyecciones de las elecciones presidenciales en la que Luis Abinader lograría un 47.3%; Gonzalo Castillo con un 22.6%, mientras que Leonel Fernández 20.9% Te ampliamos los datos de la información hoy a las 2pm en Noticentro. #Encuesta #ABC #JCE #Partidos