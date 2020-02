VIDEO: Familiares de profesor asesinado en San Juan exigen justicia

View this post on Instagram

Familiares de un profesor asesinado hace tres años en San Juan de la Maguana, protestaron frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia, exigiendo que el presidente de esa alta corte ordene una investigación a los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de esa provincia, a fin de determinar porque fueron descargados todos implicados en el crimen. No te pierdas los detalles hoy a las 2pm en la primera emisión de Noticentro. #Noticentro #Asesinato #Justicia #Profesor #SanJuan