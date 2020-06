Video: Explosión de camión cisterna en China deja 10 muertos y 117 heridos

View this post on Instagram

Al menos 10 personas murieron y unos 117 resultaron heridas este sábado en una gran explosión de un camión cisterna, cerca de Wenling, ciudad al este de China. . La detonación, que se produjo en la salida de una autopista, afectó varios edificios, entre ellos una fábrica de ventiladores, llegando a reducir a escombros a algunos. . Al lugar de la explosión se presentaron cercanas de 62 camiones de bomberos, más de 300 bomberos y seis perros de rescate para localizar supervivientes entre las ruinas de los edificios. #TelecentroCanal13 #ExplosiónChina #NoticentroFinDeSemana