La Cámara Nacional de Transporte reclama del INTRANT iniciar el proceso de rotulación de los vehículos del transporte de pasajeros que prevé la ley 63-17. Te ofrecemos todos los detalles hoy a las 2pm en Noticentro. @noticentro13rd @intrant_rd #CámaraNacionalTransporte #Pasajeros