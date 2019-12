VIDEO: Entregan cajas navideñas en Espaillat

View this post on Instagram

A propósito de cajas navideñas, el gobernador de la provincia Espaillat Andrés Diloné Ovalles realizó la entrega de miles de estas en sectores vulnerables, cumpliendo así, lo dispuesto por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Te ampliamos a las 2pm en nuestra primera emisión. #CajasNavideñas #PlanSocial #Moca #GobiernoDominicano