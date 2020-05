VIDEO: Entre aplausos dan alta médica a tres pacientes de covid-19, en hospital de Cotuí

View this post on Instagram

El hospital Inmaculada Concepción del municipio de Cotuí dió el alta médica a tres pacientes que lograron recuperarse, tras padecer durante más de un mes del COVID-19 Según el reporte de Raúl moreno cardenas, el director del centro hospitalario Josué González, afirmó que entre los pacientes recuperados, se encuentra un envejeciente de 85 años, quien estuvo en cuarentena tras la intervención del hogar de ancianos Club de Leones Cotuí. #Noticentro #Covid19 #Cotuí #Recuperados