VIDEO: Enfermera denuncia cancelación del hospital de la Policía

Una enfermera con más de una década en el hospital docente de la Policía Nacional, denunció a este noticiero que fue cancelada por la dirección del centro sanitario, porque solicitó mejoría salarial para enfrentar el Covid-19. Todos los detalles te los ofrecemos esta tarde a las 2pm en nuestra primera emisión. #Noticentro #TelecentroCanal13 #PolicíaNacional #Covid19