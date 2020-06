Video: Encuesta Otorga a Luis Abinader un 40.7%

View this post on Instagram

La firma encuestadora GIDL presentó este viernes una encuesta en la que coloca a Luis Abinader con 40.7% de los votos, el expresidente Fernández con un 33.4% , mientras que a Gonzalo Castillo le otorga un 21.5%. Los detalles a las 2pm en Noticentro. #TelecentroCanal13 #RDDECIDE #RDDDECIDE2020