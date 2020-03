VIDEO: Electo alcalde del PRM en Cotuí realizó recorrido donde expresó sus proyectos futuro

View this post on Instagram

El electo Alcalde del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Bienvenido Lazala (Ñeñe), ante un recorrido la tarde de ayer por el municipio de Cotuí, expresó que los proyectos que tiene pautados en su gestión ante el Cabildo municipal, los ejecutará de manera inmediata. Accede al link y conoce cuáles fueron esos proyectos. #Noticentro #PRM #Cotuí #EleccionesMunicipales #RDDECIDE2020