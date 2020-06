VIDEO: Ejército decomisa 490 libras de un vegetal presumiblemente marihuana

View this post on Instagram

Miembros de inteligencia G-2 y uniformados del #EjercitoRD adscritos al puesto de chequeo militar del km.15 de Azua, decomisaron 49 pacas de un vegetal desconocido presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 490 libras, las cuales eran transportada camufladas en el centro de una carga de tubérculos (Batatas) en el camión Daihatsu. Más datos en el enlace de la biografía. #Noticentro #TelecentroCanal13 #Decomiso