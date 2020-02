VIDEO: Domingo Contreras expone su gestión municipal

View this post on Instagram

El candidato a la alcaldía del PLD por el Distrito Nacional, Domingo Contreras, expuso al sector empresarial su programa de gestión municipal, para las próximas elecciones municipales. La cúpula empresarial, según Contreras tiene preocupación por la seguridad y el transporte en la ciudad capital. Te ampliamos los detalles de la información, hoy a las 2pm en en la primera emisión de Noticentro. #Noticentro #DomingoContreras #PLD #Alcaldía #RDDecide2020