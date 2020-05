VIDEO: Diputados de Ultramar depositan recurso de amparo para que se realicen elecciones en el extranjero

View this post on Instagram

Siete diputados de Ultramar depositaron un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral, para que ordene a la Junta Central Electoral que emita la proclama para las elecciones en el exterior. Los diputados Marcos Cross y Leivin Suriel en representación de sus colegas del exterior, explicaron que la junta no puede negarle un derecho constitucional a los dominicanos residentes en el exterior el próximo 5 de Julio. Más detalles a las 2pm en Noticentro. #TelecentroCanal13 #DiputadosUltramar #JCE #RDDECIDE2020